Unsere Seewinkel-Apartments - Fünf Mal Freiheit mit tollen Aussichten Von den Balkonen reicht der Blick über das Kirchlein St. Josef bis weit über den See. Im Süden der rauscht leise der Schilfgürtel des Biotops, über allem wacht die trutzige Ruine der Leuchtenburg.



Solche Aussichten lassen mediterranes Lebensgefühl aufkommen. Im Inneren spiegeln die lichten, offenen Räume mit den hohen Holzdecken, italienischen Keramikböden und der behaglichen Einrichtung den Charakter des ursprünglichen Weinbauernhofes wider.

In den praktisch ausgestatteten Küchenzeilen können sich unsere Gäste in der Südtiroler Küche versuchen und ihre marktfrischen Einkäufe verarbeiten. Für alle, die im Urlaub ihre Freiheit genießen, aber dennoch die Annehmlichkeiten unseres nahegelegenen 4 Sterne-Hotels nutzen möchten, sind die Seewinkel-Apartments die ideale Lösung. Für die Unternehmungen von Wandervögeln und Radbegeisterten sind die Seewinkel-Apartments ein günstig gelegener Startpunkt.

Mit dem Radl oder zu Fuß erreichen unsere Seewinkel-Gäste via die Seepromenade ruckzuck unseren exklusiven Hofschank 'Seewiesn'