Adresse Seewinkel
St. Josef am See 73, Kaltern
Südtirol
Telefon
+39 0471 960 086
Unsere Seewinkel-Apartments - Fünf Mal Freiheit mit tollen Aussichten Von den Balkonen reicht der Blick über das Kirchlein St. Josef bis weit über den See. Im Süden der rauscht leise der Schilfgürtel des Biotops, über allem wacht die trutzige Ruine der Leuchtenburg.
Solche Aussichten lassen mediterranes Lebensgefühl aufkommen. Im Inneren spiegeln die lichten, offenen Räume mit den hohen Holzdecken, italienischen Keramikböden und der behaglichen Einrichtung den Charakter des ursprünglichen Weinbauernhofes wider.
In den praktisch ausgestatteten Küchenzeilen können sich unsere Gäste in der Südtiroler Küche versuchen und ihre marktfrischen Einkäufe verarbeiten. Für alle, die im Urlaub ihre Freiheit genießen, aber dennoch die Annehmlichkeiten unseres nahegelegenen 4 Sterne-Hotels nutzen möchten, sind die Seewinkel-Apartments die ideale Lösung. Für die Unternehmungen von Wandervögeln und Radbegeisterten sind die Seewinkel-Apartments ein günstig gelegener Startpunkt.
Mit dem Radl oder zu Fuß erreichen unsere Seewinkel-Gäste via die Seepromenade ruckzuck unseren exklusiven Hofschank 'Seewiesn'
Unser Hofschank hat für Sie von 09:00-19:00 Uhr täglich geöffnet.
Hier südlich der Alpen reifen exzellente Weine und Äpfel. Probieren Sie unseren hausgekelterten Apfelsaft oder genießen Sie ein Glas unseres Hausweins!
Unsere Hofschank-Terrasse liegt direkt am Kalterer See und bietet ein prächtiges See- und Bergpanorama.
Wir heißen alle Biker herzlich willkommen! Laden Sie Ihr E-Bike nach einer Radtour an unserer E-Bike Ladestation und entspannen Sie auf unserer Terrasse.